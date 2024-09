SO: cade con e-scooter, ferite gravi per 43enne

(Keystone-ATS) Ha riportato gravi ferite un 43enne caduto con il monopattino elettrico ieri sera a Hägendorf, nel canton Soletta. È stato dapprima soccorso da un’ambulanza e poi elitrasportato dalla Rega in ospedale.

L’incidente si è verificato alle 17:00 circa di ieri. Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’accaduto, come si apprende da un comunicato odierno della polizia cantonale di Soletta. L’e-scooter su cui viaggiava l’uomo è stato recuperato dalle forze dell’ordine. Il sinistro non ha coinvolto altri veicoli né altre persone.