Smottamenti e chiusure su Novena, Furka e Sempione

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il passo della Novena, che collega il Ticino con l’Alto Vallese, è stato chiuso oggi pomeriggio a causa di una frana. Stando al Touring Club Svizzero (TCS), lo smottamento si è prodotto in cima alla salita. Disagi simili hanno avuto luogo sulla Furka e sul Sempione.

La circolazione sulla Novena, precisa il TCS sul proprio sito web, è interrotta nei due sensi fino a nuovo ordine. Contattata da Keystone-ATS, la polizia vallesana ha aggiunto che nessun veicolo è rimasto coinvolto.

Dei temporali hanno attraversato il Vallese in mattinata. Tuttavia, un portavoce delle forze dell’ordine cantonali non è stato in grado di dire se i due fatti siano collegati.

Nel tardo pomeriggio, a seguito di una caduta di massi, è stata anche chiusa in entrambe le direzioni la strada fra Andermatt (UR) e Briga (VS) nei pressi del passo della Furka, hanno riferito il TCS e l’Ufficio federale delle strade (USTRA). Il provvedimento è valido fino a nuovo avviso.

Le forti piogge del pomeriggio hanno poi provocato anche la chiusura fra Ried-Briga e il passo del Sempione, sempre in Vallese. Una colata detritica, ha informato l’USTRA, si è verificata verso le 16.30, senza che nessuno rimanesse ferito. Il materiale stava ancora scivolando in serata sul tratto all’altezza della galleria Engi, da diverse settimane considerata un’area a rischio.