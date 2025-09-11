SMG Swiss Marketplace Group avvia bookbuilding della sua IPO

SMG Swiss Marketplace Group - joint-venture tra TX Group, Ringier, La Mobiliare e General Atlantic - porta avanti il suo progetto di quotazione in borsa e avvia il bookbuilding, ossia la procedura con cui viene determinato il prezzo di emissione delle azioni.

(Keystone-ATS) Quest’ultimo dovrebbe oscillare tra i 43 e i 46 franchi, ha comunicato oggi il gruppo che detiene i marchi Homegate, Immoscout24, Autoscout24, Ricardo, Tutti e Moneyland. Ne risulterebbe una capitalizzazione di mercato compresa tra 4,2 e 4,5 miliardi di franchi.

Il bookbuilding durerà fino al 18 settembre, mentre il primo giorno di negoziazione è previsto per l’indomani e l’ammissione all’SPI altri due giorni dopo.

Sono offerte 19,6 milioni di azioni esistenti, provenienti dagli attuali proprietari La Mobiliare e Ringier. A queste si aggiunge un’opzione di sovrallocazione di quasi 3 milioni di azioni, messa a disposizione da General Atlantic e Ringier. TX Group, in qualità di cofondatore e maggiore azionista, non partecipa alla vendita, viene indicato nella nota.

Complessivamente, il ricavato della vendita potrebbe ammontare a circa 1 miliardo di franchi. La quota liberamente negoziabile sarà quindi compresa tra il 20 e il 23%.

Due grandi investitori hanno già annunciato la loro adesione: Pictet Asset Management e Blackrock acquisteranno azioni per un valore complessivo di 150 milioni di franchi ciascuno, fino al limite massimo della fascia di prezzo.

Un periodo di blocco impedirà ai proprietari venditori di cedere ulteriori azioni nei primi 180 giorni. Per il management è previsto un periodo di lock-up di un anno.

L’IPO sembra suscitare grande interesse tra gli investitori. “Sul mercato si dice che il portafoglio ordini sia più che pieno”, ha dichiarato nel pomeriggio un operatore all’agenzia di stampa AWP. Le azioni dovrebbero quindi essere assegnate nella parte alta della fascia di prezzo compresa tra 43 e 46 franchi.

Secondo quanto riferito poche ore dopo l’avvio del bookbuilding, la domanda sarebbe così elevata che anche una singola banca avrebbe potuto collocare l’operazione senza problemi. “Ci sono abbastanza sottoscrizioni per chiudere immediatamente i libri”, ha affermato il trader. Le banche Goldman Sachs, J.P. Morgan e UBS accompagnano l’IPO in qualità di coordinatori e capofila del consorzio.

Swiss Marketplace Group è stata fondata nel 2021 come joint-venture. Vi partecipano TX Group (30,7%), Ringier (29,5%), La Mobiliare (29,5%) e la società di investimento statunitense General Atlantic. Già al momento della fondazione della società si parlava di una quotazione in borsa.