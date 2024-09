SlowUp: oltre 400’000 partecipanti in 18 località nel 2024

(Keystone-ATS) Si è conclusa oggi la stagione 2024 degli slowUp, eventi sportivi popolari senza auto. Secondo gli organizzatori, i 18 percorsi hanno attirato 402’000 persone, in calo rispetto alla ripresa degli eventi dopo l’interruzione causata dal Covid.

L’anno scorso le presenze erano state 412’000 e nel 2022 ben 432’000. Ma questo tipo di eventi è fortemente dipendente dalle condizioni meteorologiche, che “sono e rimarranno il fattore più importante che influenza il numero di persone che partecipano”, conferma Christian Friker, direttore di slowUp Svizzera, citato i un comunicato diramato oggi dall’associazione.

All’inizio della stagione il tempo è stato per lo più umido e piuttosto freddo. In estate sono seguite diverse settimane calde, che però si sono spesso concluse con una domenica di pioggia. “Alla fine dell’estate, però, qualche bella giornata ci ha permesso di concludere con una nota positiva”, afferma Friker.

“Gli organizzatori regionali sono ormai molto sperimentati”, aggiunge il direttore, “e sono in grado di adottare disposizioni a breve termine, come la fornitura di docce in caso di canicola o di tende protettive in caso di pioggia. Come sempre, tutto è filato liscio”.

La 24esima stagione slowUp si è conclusa oggi a Zurigo, dove si teneva l’ultima giornata dei mondiali di ciclismo, con la partecipazione di 27’000 ciclisti giovani e meno giovani.

Da aprile, in bicicletta, rollerblade, monopattino, auto di lusso e a piedi, gli sportivi dilettanti hanno avuto a disposizione un totale di 672 km di percorsi sicuri e privi di veicoli a motore, scrive l’associazione nella nota.