Skyguide riduce la capacità di avvicinamento aeroporto di Ginevra

Keystone-SDA

Skyguide, l'autorità di vigilanza dello spazio aereo svizzero, sta riducendo la capacità di avvicinamento all'aeroporto di Ginevra del 20% da oggi a causa di un problema tecnico. La misura rimarrà in vigore fino a quando non si troverà una soluzione.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Negli ultimi mesi, Skyguide ha riscontrato sette malfunzionamenti di un sistema che fornisce immagini radar ai controllori del traffico aereo”, spiega la società in un comunicato stampa. L’immagine può scomparire dagli schermi di controllo per alcuni secondi, aggiunge, sottolineando che il fenomeno si è verificato principalmente a Ginevra.

Skyguide assicura che la sicurezza del traffico aereo non è stata compromessa “in nessun momento”. Sono già state adottate misure per ovviare ai malfunzionamenti tecnici, spiega la società, che aggiornerà i sistemi interessati “nei prossimi giorni”.

Interpellata dall’agenzia di stampa Keystone-ATS, una portavoce di Skyguide non ha saputo dire quanto durerà la misura. “Ci stiamo lavorando intensamente”. In concreto, il tasso di avvicinamento viene ridotto del 20% all’ora, ha spiegato la portavoce. Si devono quindi prevedere ritardi, ha avvertito, sottolineando che la decisione di cancellare i voli per questo motivo spetta alle compagnie aeree.