Situazione “molto tesa” nelle carceri grigionesi

Keystone-SDA

Anche nei Grigioni, come nel resto della Svizzera, la situazione carceraria è molto tesa. Nel penitenziario di Cazis Tignez, il 95% dei posti risulta assegnato, a Realta ci si avvicina al tutto esaurito.

(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato ieri il capo dell’Ufficio retico per l’esecuzione giudiziaria, Mathias Fässler, alla trasmissione radiofonica della RSI Grigioni sera. Le cifre lo confermano: il 95% dei 150 posti della sezione chiusa a Cazis Tignez è occupata, 90 delle 100 celle per l’espiazione ordinaria delle pene a Realta sono piene. Nel reparto maschile destinato alla carcerazione preventiva nessuno dei 9 posti disponibili è attualmente libero.

Il numero di reclusi è in costante crescita dal 2024. Circa il 40% è stato condannato dalle autorità giudiziarie del Canton Zurigo, mentre altri provengono dalla Svizzera orientale e centrale. Una piccola parte dei detenuti ha commesso reati nei Grigioni. Il 20% sono di nazionalità svizzera, il restante 80% è invece straniero.

L’elevato tasso di occupazione delle strutture di Cazis crea difficoltà sistemiche ai collaboratori dei penitenziari e ai progetti di risocializzazione dei detenuti, ha osservato Fässler. Per aumentare la disponibilità di posti per la detenzione preventiva, l’Ufficio per l’esecuzione giudiziaria è alla ricerca di soluzioni assieme alla procura.