Sisma in Turchia, almeno un morto e 29 feriti a Sindirgi

Keystone-SDA

Una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite per il terremoto di magnitudo 6.1 che ieri ha colpito la città di Sindirgi, nella Turchia occidentale. Lo hanno riferito le autorità turche.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Una persona di 81 anni è morta poco dopo essere stata estratta dalle macerie”, ha detto il ministro degli Interni Ali Yerlikaya ai giornalisti accorsi sul posto. “Grazie a Dio, nessuno dei 29 feriti è grave”, ha aggiunto.

Nei villaggi intorno a Sindirgi, sedici edifici, tra cui quattro case e dodici palazzi abbandonati, sono crollati senza causare vittime, ha poi precisato il ministro. Gli abitanti sono riusciti a evacuare gli edifici in sicurezza.