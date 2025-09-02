Sisma di magnitudo 4,0 in Italia vicino a Strada (GR)

Un terremoto di magnitudo 4,0 sulla scala Richter è stato registrato stamattina in territorio italiano vicino alla frazione di Strada (GR), in Bassa Engadina. Probabilmente è stato percepito anche in Svizzera, indica il Servizio sismico svizzero (SED) del Politecnico federale di Zurigo (ETH).

(Keystone-ATS) Il terremoto è stato registrato alle 09.49 circa 17 km a sud-est di Strada, scrive il SED. Una scossa di questa magnitudo può causare alcuni lievi danni nelle vicinanze dell’epicentro.

Il SED registra ogni anno tra i 1000 e i 1500 terremoti. Solo 10-20 di questi sono percepiti dalla popolazione. Questi sismi hanno generalmente una magnitudo di 2,5 o superiore.