SISI: scontro tram Zurigo dovuto a problema medico tranviere

Keystone-SDA

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Un problema medico è all'origine della collisione tra due tram che, nel settembre dello scorso anno, ha provocato quattro feriti, di cui tre gravi, a Zurigo-Oerlikon. Inoltre, uno dei due tram coinvolti era privo del cosiddetto "dispositivo vigilante".

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(Keystone-ATS) L’incidente – indica un rapporto del Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) pubblicato oggi – è avvenuto il 15 settembre 2025 alle 12.47, quando un tram del tipo Cobra ha centrato la fiancata di un convoglio Flexity. Lo scontro si è verificato in un complesso nodo tranviario tra la stazione di Zurigo-Oerlikon e l’Hallenstadion, dove si applica la precedenza da destra.

I due conducenti e un passeggero anziano hanno riportato ferite gravi, mentre un altro passeggero è rimasto ferito in modo lieve.

Secondo il rapporto, il conducente del tram Cobra che non ha rispettato la precedenza è stato colpito da un malore poco prima di raggiungere l’incrocio e non è più stato in grado di reagire. I suoi problemi di salute erano fino ad allora sconosciuti e il test di idoneità medica effettuato un mese prima non aveva evidenziato alcuna anomalia.

A incidere sull’esito dell’incidente è stato anche il fatto che il tram Cobra, in servizio da circa vent’anni, non è dotato del “dispositivo vigilante” – detto anche “dispositivo dell’uomo morto” – che verifica lo stato vigile del tranviere. Questo dispositivo è invece presente sui tram Flexity, che sono più recenti.

L’azienda dei trasporti pubblici di Zurigo (VBZ) sta ora valutando la possibilità di equipaggiare l’intera flotta di tram Cobra con questo sistema. Attualmente la sua installazione non è obbligatoria in Svizzera, ma il SISI raccomanda alla Confederazione di introdurne l’obbligo.