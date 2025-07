Siria smentisce rientro dell’esercito a Sweida

Keystone-SDA

Il governo siriano ha smentito che forze di sicurezza si preparino a schierarsi di nuovo nella città meridionale di Sweida - da dove si erano appena ritirate - per sedare gli scontri tra drusi e beduini che da domenica scorsa hanno causato centinaia di morti.

(Keystone-ATS) L’informazione era stata data in precedenza da diversi media siriani.

Intanto, notizie non confermate fanno stato di scontri tra forze druse e loro rivali beduini nei pressi della città, capoluogo della regione meridionale siriana roccaforte della comunità drusa. Sulle reti sociali appaiono video, foto e testi che riferiscono di attacchi da parte di forze tribali alla periferia di Sweida.

Forze tribali siriane alleate del governo di Damasco si sono mobilitate stamani e stanno avanzando verso la città, riferiscono fonti sul terreno, citate dai media di Damasco.

Israele invierà aiuti umanitari ai drusi

Dal canto suo il ministro degli esteri israeliano Gideon Sa’ar ha annunciato che lo Stato ebraico invierà aiuti umanitari ai drusi. “Nel contesto dei recenti attacchi contro la comunità drusa a Sweida e della grave situazione umanitaria nella regione, il ministro degli esteri Gideon Sa’ar ha ordinato l’urgente trasferimento di aiuti umanitari alla popolazione drusa nella regione”, ha precisato il suo ministero.

Gli aiuti ammonteranno a circa 600’000 dollari (circa 480’000 franchi al cambio attuale) e includeranno pacchi alimentari e forniture mediche.

Onu chiede un’inchiesta indipendente

L’alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Volker Türk, ha chiesto oggi “indagini indipendenti, tempestive e trasparenti” sulle uccisioni e altre gravi violazioni e abusi dei diritti umani a Sweida.

I responsabili devono essere chiamati a risponderne, ha indicato Türk in un comunicato pubblicato a Ginevra. “Questo spargimento di sangue e questa violenza devono cessare e la protezione di tutte le persone deve essere la massima priorità, in linea con il diritto internazionale dei diritti umani”, ha aggiunto. Inoltre, “è fondamentale che vengano adottate misure immediate per impedire il ripetersi di tali violenze. La vendetta non è la risposta”.