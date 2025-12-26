Siria: otto morti per l’esplosione in una moschea a Homs

Keystone-SDA

Un'esplosione in una moschea in una zona a maggioranza alawita di Homs, in Siria, ha provocato la morte di otto persone.

(Keystone-ATS) Il ministero degli esteri di Damasco ha definito il sanguinoso attentato un “tentativo disperato” di destabilizzare il paese, promettendo di assicurare i responsabili alla giustizia.

Il ministero ha condannato “questo vile atto criminale”, affermando che si inserisce “nel contesto dei ripetuti tentativi disperati di minare la sicurezza e la stabilità e diffondere il caos tra il popolo siriano”.

Il ministero ha ribadito la sua “ferma posizione nella lotta al terrorismo in tutte le sue forme”, sottolineando che “tali crimini non dissuaderanno lo Stato siriano dal proseguire i suoi sforzi per consolidare la sicurezza, proteggere i cittadini e assicurare alla giustizia i responsabili”.