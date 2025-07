Siria: nuovo cessate il fuoco a Sweida

Keystone-SDA

Il Ministero degli Interni siriano ha affermato che un nuovo cessate il fuoco è stato raggiunto a Sweida. Una precedente tregua nella città a maggioranza drusa era stata annunciata ieri, ma era subito saltata.

(Keystone-ATS) “È stato raggiunto un accordo per un cessate il fuoco a Sweida e l’istituzione di posti di blocco di sicurezza in città”, ha dichiarato una fonte non identificata del Ministero degli Interni in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa statale Sana.

Secondo organizzazioni non governative le violenze a Sweida finora hanno provocato la morte di oltre 300 persone.

L’accordo per un cessate il fuoco a Sweida, che dovrebbe scattare subito, è stato confermato anche dal leader religioso druso Sheikh Yousef Jarbou in un video trasmesso dai media statali.