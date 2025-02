Siria: Jolani domani vedrà Erdogan in Turchia

Keystone-SDA

Il presidente siriano ad interim Ahmed al-Sharaa, detto Al Jolani, si recherà domani ad Ankara per incontrare il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan.

(Keystone-ATS) Si tratta della sua seconda visita all’estero da quando ricopre il ruolo, dopo essere stato ieri in Arabia Saudita, dove ha incontrato il principe ereditario Mohammed Bin Salman.

Durante l’incontro con Erdogan “saranno discussi tutti gli aspetti degli ultimi sviluppi in Siria e saranno valutate le misure congiunte che entrambi i Paesi dovranno adottare per la ripresa economica, la stabilità sostenibile e la sicurezza in Siria”, si legge in un comunicato della presidenza della Repubblica di Ankara che annuncia la visita.