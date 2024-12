Siria: esecuzioni sommarie contro esponenti del regime

Keystone-SDA

Video shock provenienti da varie città siriane mostrano esecuzioni sommarie condotte da non meglio precisati uomini armati contro presunti autori di massacri di civili compiuti per conto del deposto regime di Bashar al Assad.

(Keystone-ATS) I video sono stati girati oggi a Idlib, nella zona di Hama e in quella di Damasco. Mostrano fucilazioni di uomini in ginocchio, spari alla tempia, raffiche di mitra contro corpi a terra. Un filmato mostra i corpi di tre uomini senza vita trascinati da un’auto per le strade di Idlib mentre la folla inferocita prende a calci i corpi straziati.

In un altro video, girato nella località di Rabia, a ovest di Hama, due uomini, accusati di aver commesso crimini “contro i siriani” sono circondati da uomini armati e in divisa. Urlano addosso ai due l’accusa di essere “maiali alawiti”, in riferimento alla comunità alawita, branca dello sciismo a cui appartengono gli Assad e i clan rimasti al potere più di mezzo secolo. Seguono raffiche di spari di arma da fuoco.

Un altro filmato mostra un uomo armato arrendersi e alzare le mani, ma viene buttato a terra con un calcio allo stomaco, circondato e ucciso sul posto. A Homs una sfilata di auto e di persone attende di vedere l’uccisione pubblica di Abu Ibrahim, descritto come “il principale agente di sicurezza” a Bab Amro, quartiere della città che per primo si era rivoltato nel 2011 e che era stato raso al suolo dalla sanguinosa repressione governativa.

Miliziani anti-governativi sono giunti nella cittadina natale degli Assad, Qurdaha, sulle montagne a est di Latakia, e hanno profanato la tomba, dell’ex presidente siriano Hafez al Assad, senza trovare i resti.