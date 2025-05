Sirene d’allarme a Tel Aviv, colpito aeroporto Ben Gurion

Keystone-SDA

Un missile balistico lanciato dallo Yemen ha colpito l'area interna al perimetro dell'aeroporto di Tel Aviv. Lo riferisce l'Idf, la difesa aerea non è riuscita a intercettare il missile. Sei persone sono rimaste ferite. Cancellati voli per Israele.

(Keystone-ATS) Secondo Magen David Adom, il servizio di emergenza medica israeliano, un uomo sulla cinquantina ha riportato traumi agli arti, due donne, di 54 e 38 anni, sono state colpite dall’onda d’urto, un uomo di 64 anni è stato lievemente ferito da un oggetto volato dal punto d’impatto, mentre altre due donne, di 22 e 34 anni, sono rimaste ferite mentre correvano verso un rifugio. Altre due persone sono state curate per attacchi d’ansia. I feriti sono stati trasferiti in ospedali del centro di Israele.

Stamane le sirene d’allarme avevano suonato a Tel Aviv e in altre zone di Israele dopo la segnalazione del missile in arrivo dallo Yemen. L’aeroporto Ben Gurion era stato chiuso.

L’Idf ha fatto sapere che “a seguito dell’allerta, sono stati fatti vari tentativi di intercettare un missile lanciato dallo Yemen”. Rapporti indicano che un razzo sia caduto al centro del Paese. “I dettagli sono in corso di accertamento”, precisa l’esercito israeliano.

Dopo l’attacco missilistico Air Europe ha annunciato la cancellazione di tutti i suoi voli per Israele. Un aereo della compagnia era sulla pista di decollo da Madrid, ma è stato cancellato. Lo stesso ha fatto Swiss, che ha annullato oggi il suo volo da Zurigo per Israele. Un aereo della Air India diretto in Israele da Nuova Delhi ha fatto ritorno in India, dopo aver sorvolato i cieli della Giordania.

In vista di possibili imminenti cancellazioni, le azioni della compagnia israeliana El Al sono aumentate del 5% nelle contrattazioni in Borsa.