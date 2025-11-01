Sion: tensioni durante una manifestazione pro-Palestina

A Sion, alcuni manifestanti pro-palestinesi hanno bloccato oggi pomeriggio il quartiere della stazione. Con il passare delle ore, la situazione si è fatta sempre più tesa e la polizia ha effettuato diversi fermi.

(Keystone-ATS) Già alle 14.00 gli agenti avevano invitato i partecipanti a sciogliere la manifestazione non autorizzata, ha riferito un fotografo di Keystone-ATS. L’appello è stato però ignorato. Intorno alle 17.00 la tensione è aumentata: “La polizia ci sta manganellando, due persone sono state picchiate e due arrestate”, ha dichiarato Gaël Ribordy del collettivo Valais Palestine.

Un ultimatum è stato poi fissato dalla polizia alle 17.45. I manifestanti rimasti si sono quindi dispersi progressivamente. Verso le 18.15 ne erano rimasti solo pochi, mentre anche le forze di polizia lasciavano il luogo, ha constatato Keystone-ATS.

Secondo gli organizzatori, alla manifestazione hanno preso parte circa 1000 persone, mentre Keystone-ATS stima una partecipazione massima di 300. La polizia non ha confermato i numeri.

Il Comune di Sion aveva vietato la manifestazione già a settembre per motivi di sicurezza. Un ricorso presentato dagli organizzatori era stato respinto.

Una manifestazione che ha riunito diverse centinaia di persone si è tenuta oggi anche a Zurigo. Autorizzata, si è svolta in modo pacifico, ha indicato la polizia municipale a Keystone-ATS.