Singapore, città più sicura al mondo per viaggiatori, Zurigo quinta

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La sicurezza è una preoccupazione importante, per i viaggiatori, specialmente se donne e LGBTQ. Secondo una nuova classifica di Forbes Advisor, l’Asia ospita sia alcune delle città più sicure che alcune delle più pericolose per i viaggiatori.

Lo studio ha valutato 60 città in tutto il mondo basandosi su sette criteri chiave, tra cui il rischio di criminalità, sicurezza personale, sanitaria, delle infrastrutture e digitale. Le città più sicure da visitare includono Singapore, Tokyo, Toronto, Sydney e Zurigo.

Singapore è stata nominata la città più sicura con un punteggio di 0 su 100, grazie al basso rischio di catastrofi naturali e alla sicurezza sanitaria, delle infrastrutture e digitale. Tokyo segue con un punteggio di 10,72 su 100, rinomata per la sua bassa criminalità e sicurezza sanitaria. Toronto, in Canada, è al terzo posto con un punteggio di 13,6 su 100, garantendo sicurezza delle infrastrutture e sanitaria. Sydney e Zurigo completano la top 5, offrendo ambienti sicuri e stabili per i viaggiatori.