La televisione svizzera per l’Italia

Sindaco Kharkiv, 4 morti in attacco russo

Keystone-SDA

È di quattro morti il bilancio di un attacco russo avvenuto ieri sera a Kharkiv in Ucraina. Secondo il sindaco della città, Ihor Terekhov, il massiccio attacco da parte di droni nemici, ha causato la morte di 4 persone e il ferimento di altre 17.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR