Sindaco Kharkiv, 4 morti in attacco russo

È di quattro morti il bilancio di un attacco russo avvenuto ieri sera a Kharkiv in Ucraina. Secondo il sindaco della città, Ihor Terekhov, il massiccio attacco da parte di droni nemici, ha causato la morte di 4 persone e il ferimento di altre 17.
