Sindacati studenti francesi chiedono di continuare manifestazioni

Keystone-SDA

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Appello dei sindacati studenteschi a proseguire la mobilitazione nelle scuole di Francia, in assenza di "misure concrete" da parte del governo: è quanto annunciato al termine dell'incontro tra le associazioni studentesche il ministro dell'Istruzione, Édouard Geffray.

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(Keystone-ATS) “L’Union syndicale lycéenne (USL) invita a continuare la mobilitazione, a proseguire le manifestazioni e ad aderire al movimento dell'”atto III” martedì”. Quel giorno, si preannuncia in Francia una nuova giornata di mobilitazione nazionale a cui aderiscono anche i sindacati CGT e Solidaires, ha dichiarato il presidente dell’USL, Ryad Rani.

Al termine dell’incontro con il ministro dell’Istruzione a Parigi, i rappresentanti dei sindacati studenteschi delle scuole superiori hanno dichiarato di aver “ottenuto alcune risposte, in particolare riguardo all’orario scolastico, alla salute mentale e allo stato degli edifici. Tuttavia, non abbiamo ricevuto impegni concreti da parte del Ministro. Siamo un po’ delusi”, ha affermato il rappresentante del sindacato Lycéens, citato dal giornale Le Figaro.

“La mobilitazione deve quindi proseguire nelle scuole superiori. (…) Siamo orgogliosi di appartenere a questa generazione capace di mobilitarsi per i propri diritti”, hanno proseguito i rappresentanti degli studenti.