Sindaca di Zurigo Corine Mauch (PS) non si ripresenterà nel 2026

Keystone-SDA

La sindaca di Zurigo Corine Mauch (PS) non si ripresenterà in occasione delle prossime elezioni comunali nel marzo 2026. Eletta nel marzo 2009, è stata riconfermata alla guida della più grande città della Svizzera per quattro volte.

(Keystone-ATS) Mauch ha dichiarato oggi ai media di aver deciso di non ricandidarsi nell’autunno dell’anno scorso.

Nata a Iowa City (USA), Corine Mauch festeggerà il 28 maggio il suo 65esimo compleanno. Eletta in una suppletiva nel marzo 2009, è succeduta al sindaco socialista Elmar Ledergerber. Successivamente è stata rieletta sindaca nel 2010, nel 2014, nel 2018 e nel 2022.