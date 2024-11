Sindaca di Parigi Anne Hidalgo non si ricandiderà

Fine della suspense: Anne Hidalgo non correrà nel 2026 per un terzo mandato alla guida del Comune di Parigi.

(Keystone-ATS) Lascerà nel marzo 2026, 12 anni dopo il suo arrivo all’Hotel de Ville ma – come annuncia oggi a Le Monde – designerà il suo successore, il senatore socialista Rémi Féraud.

“È una decisione che ho preso da molto tempo – spiega la sindaca – sono sempre stata dell’idea che due mandati sono sufficienti per portare a termine profondi cambiamenti”. Eletta nel 2014, la Hidalgo fu ampiamente confermata nel 2020, fallendo poi – con risultati molto deludenti – la corsa all’Eliseo nel 2022, dove raccolse appena l’1,74% dei voti al primo turno.

Per la corsa del 2026, Anne Hidalgo ha però già scelto quello che lancerà il pista come suo successore: Rémi Féraud, senatore socialista e presidente del gruppo “Paris en commun”, insieme ad alcuni ambientalisti, al Comune di Parigi. “Lo conosco bene, lo apprezzo da molto tempo – dice la Hidalgo – è quello che potrà portare avanti la nostra storia e reinventare un futuro per Parigi”.