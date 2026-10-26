Sika acquisisce produttore membrane impermeabilizzanti a Dubai
Sika ha annunciato oggi di aver acquisito Duproof, un produttore di membrane impermeabilizzanti con sede a Dubai.
(Keystone-ATS) L’operazione mira a rafforzare la posizione dell’azienda chimica di Zugo nel settore edile negli Emirati Arabi Uniti e ad ampliare l’offerta di prodotti fabbricati localmente.
Duproof produce una gamma di membrane bituminose utilizzate in grandi progetti edilizi negli Emirati Arabi Uniti, precisa Sika in un comunicato. L’azienda dispone di uno stabilimento produttivo che andrà a integrare le capacità produttive esistenti di Sika in Arabia Saudita e in Egitto.
Grazie all’acquisizione, la società elvetica intende sviluppare sinergie commerciali integrando le membrane di Duproof nella propria rete di distribuzione e accedendo alla rete di clienti della ditta acquisita.
La capacità di fornire membrane bituminose prodotte localmente consentirà a Sika di aumentare le proprie quote di mercato in tutti i segmenti del settore edile, ha messo in evidenza l’azienda.