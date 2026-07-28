Sika: pesa franco, ma crescita organica nel primo semestre

Keystone-SDA

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Sika ha alle spalle un primo semestre impegnativo. Nonostante un calo del fatturato, il produttore di prodotti chimici per l'edilizia e adesivi è comunque riuscito a mantenere gli utili, seppur di poco. E di recente è tornata a crescere con le proprie forze.

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(Keystone-ATS) Da gennaio a giugno il gruppo zughese ha realizzato un giro d’affari di 5,59 miliardi di franchi, pari a un calo dell’1,5% rispetto al primo semestre del 2025, si legge in un comunicato diramato oggi. Al netto dei tassi di cambio risulta una progressione del 4,0%.

Le acquisizioni hanno contributo nella misura dell’1,1%. In termini organici, Sika è cresciuta del 2,9% nel semestre e addirittura del 5,7% nel secondo trimestre. Ciò segna una svolta: il gruppo non registrava una crescita organica dal terzo trimestre del 2025.

In termini di redditività la società con sede a Baar ha dovuto registrare solo lievi cali, non da ultimo grazie ai risparmi sui costi derivanti da un programma di efficienza. L’utile operativo a livello di EBITDA è sceso dello 0,7% a 1,06 miliardi di franchi. Il margine corrispondente è addirittura salito leggermente al 19,0%.

Quanto all’utile netto, il fornitore di materiali edili ha registrato un calo dello 0,4% a 552,1 milioni di franchi. I risultati superano su tutti i fronti le aspettative degli analisti intervistati da AWP.

Allo stesso tempo, Sika rivede leggermente al rialzo le previsioni di fatturato per l’intero esercizio 2026. L’azienda punta ora a una crescita compresa tra il 3 e il 6% in valuta locale, a fronte dell’1-4% promesso in precedenza.

Per quanto riguarda la redditività, Sika prevede invece un margine EBITDA leggermente inferiore, compreso tra il 19,0 e il 19,5%; fino ad ora la previsione era stata del 19,5-20,0%.