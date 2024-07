Sika: balzo dell’utile nel primo semestre

(Keystone-ATS) L’azienda attiva nei prodotti chimici per l’edilizia Sika ha fatto registrare nel primo semestre un incremento del fatturato e dell’utile. Il gruppo conferma gli obiettivi per l’esercizio in corso.

Fra gennaio e giugno, l’azienda di Baar (ZG) ha visto il giro d’affari progredire del 9,2% a 5,83 miliardi di franchi, si legge in un comunicato odierno.

In valuta locale, la crescita ha fatto registrare il 12,8%, trascinata dagli effetti delle acquisizioni (+12,3%). Le vendite in Europa, Medio Oriente e Africa sono cresciute del 13,5%, nelle Americhe del 15,1% e in Asia dell’8%.

L’Ebitda ha segnato un balzo di quasi un quarto a 1,09 miliardi, con un margine del 18,7% (16,5% un anno fa). Stesso andamento per l’Ebit che raggiunge gli 822,2 milioni.

L’utile netto ha preso il volo con un +40,1% a 577,1 milioni, superando nettamente le previsioni degli analisti contattati dall’agenzia AWP. Anche il fatturato ha sorpassato i pronostici, mentre l’Ebitda ha rispettato le attese.

Sika si dice fiduciosa per l’esercizio in corso e continua a mirare su vendite in valuta locale con un aumento fra il 6 e il 9%, così come un aumento dell’Ebitda superiore alla media.