Sierre (VS): via libera a nuova pista di ghiaccio

Keystone-SDA

Sierre (VS) potrebbe in tempi non molto lontani avere una nuova pista di ghiaccio: la popolazione del comune ha approvato questo fine settimana con il 64% dei voti il progetto della Valais Arena e la creazione di un quartiere nella zona.

(Keystone-ATS) L’affluenza alle urne è stata del 60%, ha indicato oggi il sindaco Pierre Berthod.

Il progetto prevede la creazione di una pista di pattinaggio con 6500 posti per gli spettatori e di una seconda arena da 500 posti. I costi sono stimati in 89 milioni di franchi, di cui 59 milioni a carico di investitori privati guidati da Chris McSorley, ex giocatore del Ginevra-Servette e ora allenatore dell’HC Sierre. Il città contribuirà con un massimo di 30 milioni: la somma potrebbe essere ridotta sulla scia di eventuali contributi del cantone e di altri comuni del distretto.

Una volta completata la componente sportiva del progetto, che si spera di realizzare nel 2029, sarà costruito un eco-quartiere con 600 abitazioni. Questa fase dovrebbe essere realizzata a tappe tra il 2029 e il 2035. Il costo totale del progetto è di 320 milioni di franchi.