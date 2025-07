Si schianta un F-35, il secondo quest’anno

Un caccia F-35 della Marina militare statunitense è precipitato ieri nella California centrale, vicino alla base aerea navale di Lemoore: lo ha reso noto la Marina in un comunicato stampa, aggiungendo che Il pilota si è eiettato in sicurezza. Lo riporta la Cnn.

(Keystone-ATS) Si tratta del secondo aereo di questo tipo delle forze armate Usa caduto quest’anno, dopo quello dell’aeronautica militare precipitato a gennaio vicino alla base aerea di Eielson, in Alaska, a durante una missione di addestramento. Anche in quell’occasione il pilota si era eiettato in sicurezza.

L’F-35 è un caccia utilizzato da oltre 17 Paesi ed ha un valore di circa 100 milioni di dollari. In Svizzera l’acquisto di 36 caccia F-35 di seconda generazione è stato approvato cinque anni fa in votazione al prezzo di 1,3 miliardi di dollari ed è ora al centro di polemiche, dopo che gli Stati Uniti hanno chiesto un supplemento di 650 milioni, sostenendo che ci sia stato un malinteso.