Si elegge il consiglio di stato a Soletta e i municipi a Ginevra

Keystone-SDA

Giornata di elezioni oggi nei cantoni di Soletta e Ginevra,

(Keystone-ATS) Nella regione dell’altopiano è in programma il secondo turno per la designazione del consiglio di stato, mentre sulle rive del Lemano l’interesse è rivolto alla seconda chiamata alle urne per completare i municipi, un appuntamento che concerne 24 dei 45 comuni, capoluogo compreso.

Nel canton Soletta al primo turno, svoltosi il 9 marzo, nessuno aveva ottenuto la maggioranza assoluta richiesta per occupare i cinque posti dell’esecutivo. I più votati erano stati – nell’ordine – i tre uscenti che si ripresentavano – Sandra Kolly (Centro), Susanne Schaffner (PS) e Peter Hodel (PLR) – seguiti da Sibylle Jeker (UDC) e Mathias Stricker (PS).

Il governo è attualmente composto da due liberali radicali, un centrista, un socialista e un ecologista. Brigit Wyss (Verdi) e Remo Ankli (PLR) non si sono più candidati: i rispettivi partiti potrebbero perdere i seggi in questione. Molto dipenderà comunque anche da quanto le formazioni politiche riusciranno a mobilitare i loro sostenitori, in un contesto di scarso interesse: al primo turno la partecipazione non era andata oltre il 35,5%.

Nel canton Ginevra si tratta di rendere completi gli esecutivi comunali. L’attenzione dei media si concentrerà probabilmente sulla città, che vede ancora una situazione molto aperta: sper le cinque poltrone del Conseil administratif – così è chiamato il municipio – sono ancora in lizza undici candidati.