Si dimettono i due direttori delle Giornate letterarie di Soletta

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) I due co-direttori delle Giornate letterarie di Soletta hanno annunciato le proprie dimissioni. Nathalie Widmer e Rico Engesser hanno deciso di porre fine alla loro collaborazione dopo due anni, ha dichiarato oggi il comitato della rassegna in un comunicato.

“Siamo riusciti a completarci a vicenda in numerosi ambiti, ma restiamo comunque troppo diversi per una guida congiunta a lungo termine”, hanno dichiarato Widmer ed Engesser, citati nella nota. Il comitato si è detto rammaricato della decisione e precisa che nei prossimi giorni verrà pubblicato il bando di concorso per trovare una futura successione.

Le dimissioni di Widmer ed Engesser giungono a circa due settimane dalla conclusione della 46esima edizione della rassegna. L’evento, andato in scena dal 10 al 12 maggio nel centro storico di Soletta, quest’anno ha attirato un numero record di 18’500 curiosi.

I due direttori, che insieme hanno organizzato le scorse due edizioni, hanno preso il posto di Dani Landolf nel 2022, dimessosi pure lui dopo solo un biennio alla guida della kermesse.

Le Giornate letterarie di Soletta fungono da vetrina per la letteratura elvetica ed internazionale. L’evento è considerato il più grande festival letterario multilingue della Svizzera. Nel quadro della kermesse, a ogni edizione, l’Ufficio federale della cultura (UFC) conferisce alla migliore opera il Gran Premio svizzero di letteratura.