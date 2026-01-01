Si chiama Malea la prima nata del 2026

Keystone-SDA

Ha dato luce a una bambina il primo parto di questo 2026. Il lieto evento è avvenuto a Basilea alle 00:28. Il nome della piccola è Malea, si legge in un comunicato dell'ospedale universitario renano.

1 minuto

(Keystone-ATS) Malea ha in questo modo battuto in velocità Emil, nato alle 01:32 a Zollikerberg (ZH). È poi toccato a Vincent Irshad in quel di Aarau, alle 2:35, ad Alma – nel canton Nidvaldo – alle 2:40 e ad Aurora – di nuovo ad Aarau – alle 2:43, rendono noto i vari nosocomi.