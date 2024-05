Show di Benigni a San Pietro, al Papa “le do un bacio”

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Roberto Benigni mattatore a San Pietro per la Giornata mondiale dei bambini col Papa. Tra temi più leggeri e impegnati.

“Sembra una scena del Paradiso. Che rigoglio. Saluto tutti i bambini e le bambine. Un saluto affettuoso ai bimbi malati, le mamme, i babbi, i nonni, gli accompagnatori, tutti i cardinali, tutte le persone importanti che sono qua. Saluto il sindaco di Roma Gualtieri, il signor presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Saluto tutti, quelli importanti li ho salutati tutti. Non manca nessuno”, ha scherzato Benigni.

“C’è qualcun altro da salutare?”, ha poi chiesto il comico italiano alla folla dei bambini in piazza. “Il Papa”, hanno risposto i bimbi.

“Nooo Santità, – ha osservato Benigni – ma lei qui a portata di mano. Avrei voglia di venire lì a baciarla. Non so come dimostrare il mio amore. Lei che è argentino, potrei ballare un tango qua davanti. Per dimostrarle il mio amore e il mio affetto. Solo che sa che prima di entrare mi si sono avvicinate due Guardie Svizzere e mi hanno detto: ‘signor Benigni lei può fare qualsiasi cosa ma non può toccare il Papa’. ‘No’, ho detto, ma come? Ora da quando me lo hanno detto io ho voglia di fare solo quello. Sapete, quando vi dicono di non fare una cosa a voi bambini e volete fare solo quella. Come Adamo ed Eva che gli dissero non mangiare la mela e loro zac a mangiarla. Ora io un bacio glielo posso dare, le do un bacio che ne vale centomila”.

“Grazie Roberto”, ha detto il Pontefice divertito. “Sono pieno di felicità. Sono pieno di gioia come un cocomero”, ha aggiunto Benigni.