Shock in Alabama, muore bimbo di tre anni abbandonato in auto

Keystone-SDA

Un bambino di tre anni, affidato agli assistenti sociali, è morto dopo essere stato lasciato in un'auto al caldo per circa cinque ore in Alabama. Lo riporta il New York Times.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il piccolo, Ke’Torrius Starkes Jr., era stato preso dall’assistente sociale martedì mattina intorno alle 11.30 dopo una visita dal padre, ha raccontato la zia, Brittney DeBruce, e sarebbe dovuto essere accompagnato in un asilo nido. Invece è stato abbandonato in auto con una temperatura di circa 40 gradi dalle 12.30 circa alle 17.30 a Bessemer, alla periferia di Birmingham.

Secondo l’avvocato della famiglia, G. Courtney French, l’assistente sociale avrebbe preso il bambino dal padre, sarebbe andata a fare la spesa poi in tabaccheria e quindi a casa, lasciando Ke’Torrius nella macchina. Intorno alle 17.30, l’asilo nido l’ha chiamata, chiedendole dove fosse il bambino, che era purtroppo sul sedile dell’auto con la cintura allacciata.