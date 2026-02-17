Shia LaBoeuf cacciato da un locale e arrestato a New Orleans

Nuovi guai per Shia LaBoeuf. L'attore americano 39enne è stato cacciato da un locale a New Orleans e arrestato dopo aver aggredito due persone durante le celebrazioni per l'ultimo giorno di Carnevale.

(Keystone-ATS) Secondo la polizia, scrive Hollywood Reporter, LaBoeuf ha preso a pugni una persona e nonostante i tentativi di qualcuno di allontanarlo si è divincolato e ha cominciato a picchiarne un’altra.

Non è la prima volta che l’attore ha problemi di questo genere dovuti, secondo quanto ha riferito lui stesso, al suo alcolismo e alla sua dipendenza dalle droghe.

Nel 2020 la sua ex compagna, la cantante britannica FKA Twigs, lo ha denunciato per “abusi continui”, un tentativo di soffocamento e il contagio, consapevole, di una malattia sessualmente trasmissibile. I due hanno chiuso nel 2025 la vicenda giudiziaria con un accordo extragiudiziale