Shell in trattative per acquistare BP, media

Keystone-SDA

Il gruppo petrolifero britannico Shell è in trattative per acquistare la rivale BP, in quella che sarebbe la maggiore operazione petrolifera da decenni. Lo riporta il "Wall Street Journal" citando alcune fonti, secondo cui le trattative sono nelle fasi iniziali.

(Keystone-ATS) L’acquisizione di BP consentirebbe a Shell di competere al meglio contro le concorrenti americane Exxon e Chevron. I potenziali termini dell’operazione, riporta il “Wall Street Journal”, non sono stati resi noti e non è detto che i due colossi convoleranno alla fine a nozze. Un portavoce di Shell ha dichiarato all’agenzia Bloomberg che “questa è speculazione di mercato. Non ci sono trattative”.

BP vale circa 80 miliardi di dollari (poco meno di 65 miliardi di franchi al cambio attuale) e, considerando un potenziale premio per l’acquisizione, la transazione potrebbe arrivare a valere più degli 83 miliardi di dollari della fusione che ha creato Exxon Mobil alla fine degli anni 1980. Shell ha un valore di oltre 200 miliardi.

BP è sotto pressione in seguito ad anni di perfomance deludente e dell’intervento dell’investitore attivista Elliott Investment Management. Da tempo BP è oggetto di voci su possibili acquisizioni, e lo scorso marzo Bloomberg aveva riportato che Shell stava studiando un possibile accordo ma voleva attendere un calo dei prezzi del petrolio prima di decidere se procedere. Le quotazioni del greggio sono in calo da giorni con l’allentarsi delle tensioni fra Iran e Israele.