SH: respinto ricorso contro elezione Simon Stocker (PS) agli Stati

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il Tribunale cantonale di Sciaffusa ha respinto un ricorso contro l’elezione del consigliere agli Stati Simon Stocker (PS) alle federali dello scorso autunno. L’autore del ricorso sosteneva che il “senatore” non risiede a Sciaffusa, ma nella città di Zurigo.

Nella sentenza pubblicata oggi, il Tribunale cantonale afferma che il 43enne è iscritto al controllo abitanti di Sciaffusa dal 2022 e che già anni prima vi aveva vissuto ed era stato pure consigliere comunale. Il suo centro domicilio privato e politico si trova effettivamente a Sciaffusa, anche se la moglie e il figlio vivevano a Zurigo. Il ricorso è quindi considerato infondato.

L’autore del ricorso – un sostenitore dell’ex consigliere agli Stati Thomas Minder (indipendente, ma affiliato al gruppo UDC), che alle federali d’ottobre non è stato riconfermato proprio in favore del socialista Stocker – sosteneva che il neoeletto avesse il suo centro di vita nel luogo in cui vive la famiglia. Il diretto interessato si è da parte sua sempre difeso affermando che l’appartamento nella città sulla Limmat serviva alla coniuge per motivi professionali. Moglie e figlio si sono peraltro nel frattempo trasferiti a Sciaffusa.

La sentenza non è definitiva e può essere ancora impugnata davanti al Tribunale federale. Interpellato da Keystone-ATS, il legale del ricorrente ha lasciato per il momento aperta questa possibilità.