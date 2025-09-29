La televisione svizzera per l’Italia

SGS supervisionerà la costruzione del nuovo stadio di Valencia

Keystone-SDA

SGS, gruppo ginevrino attivo a livello internazionale nel settore della certificazione e dell'ispezione, ha annunciato di essere stato scelto dal club calcistico spagnolo del Valencia.

(Keystone-ATS) Sarà il partner responsabile della qualità e della sicurezza per la costruzione del suo nuovo stadio Nou Mestalla.

L’azienda supervisionerà la costruzione, la garanzia di qualità, nonché la conformità in materia di salute e sicurezza della struttura, si legge in un comunicato odierno. I suoi esperti dovranno quindi garantire che il progetto rispetti tutte le norme regolamentari, tecniche e contrattuali.

“La partecipazione di SGS al progetto Nou Mestalla riflette la crescente presenza del gruppo in progetti infrastrutturali complessi che richiedono un controllo e una supervisione affidabili in materia di salute e sicurezza da parte di terzi”, sottolinea la società.

I lavori del Nou Mestalla sono iniziati nell’agosto del 2007, ma erano fermi dal 2009: sono ripresi all’inizio di quest’anno. Lo stadio, con una capienza di oltre 70’000 posti, dovrebbe essere inaugurato nel 2027.

SGS – l’acronimo sta per Société Générale de Surveillance – è stata in origine fondata a Rouen, in Francia, nel 1878, da un giovane imprenditore lettone: l’impresa si occupa di verificare le forniture di grano, in un’epoca in cui queste venivano sempre più standardizzate. L’idea ebbe successo e vennero aperti uffici in varie località francesi. Nel 1915, durante la prima guerra mondiale, l’azienda spostò la sua sede da Parigi a Ginevra. La ragione sociale Société Générale de Surveillance venne adottata nel 1919. Dal 1985 la società è quotata alla borsa svizzera. Oggi SGS gestisce una rete di 2500 uffici e laboratori in tutto il mondo e ha 99’500 dipendenti. Il suo motto è “when you need to be sure”, quando si deve essere sicuri.

