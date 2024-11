SGS conferma obiettivi fino al 2027

Keystone-SDA

SGS ritiene di essere sulla buona strada per l'attuazione della propria strategia. Di conseguenza, il gruppo ginevrino specializzato nell'ispezione e nella certificazione conferma i suoi obiettivi a medio termine fino al 2027 e le previsioni per l'attuale esercizio.

(Keystone-ATS) Per il 2024 SGS continua a prevedere una crescita organica nella fascia percentuale medio-alta a una cifra, si legge in un comunicato pubblicato oggi in occasione della giornata degli investitori. Inoltre, il margine operativo dovrebbe migliorare ulteriormente. Il gruppo aveva ribadito questo obiettivo l’ultima volta alla fine di ottobre, in occasione dei risultati del terzo trimestre.

Vengono confermati anche gli obiettivi a medio termine: fino al 2027 SGS punta a una crescita organica annuale tra il 5 e il 7% con margini significativamente più elevati. Il margine operativo rettificato dovrebbe essere migliorato di almeno 1,5 punti percentuali entro allora.

Concretamente entro il 2027 la direzione prevede un fatturato supplementare di almeno 600 milioni di franchi nel segmento della sostenibilità e di almeno altri 200 milioni nel segmento della fiducia digitale. Inoltre, le vendite in Nordamerica dovrebbero raddoppiare grazie a una nuova focalizzazione geografica, viene spiegato nella nota.

SGS intende promuovere la crescita anche attraverso acquisizioni: il gruppo prevede che queste contribuiranno per l’1-2% alla progressione annuale delle vendite tra il 2024 e il 2027. Con la firma di un accordo per l’acquisto di MP Machinery, specialista in test nucleari in Nordamerica, SGS annuncia oggi la sua decima acquisizione quest’anno.

Nel frattempo il programma di riduzione dei costi di 100 milioni di franchi sta avanzando più rapidamente del previsto, afferma l’impresa. Ulteriori risparmi per 50 milioni sono stati individuati attraverso iniziative di approvvigionamento.