SGS acquisisce laboratorio di test cosmetici francese

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il gigante di ispezioni e certificati SGS ha acquisito per una cifra non rivelata il laboratorio francese Institut d’expertise clinique (IEC). Fondata nel 1990, la società dà lavoro a quasi 150 impiegati in Europa, Asia e Africa, si legge in un comunicato odierno.

SGS, dal canto suo, può contare su 99’600 collaboratori, distribuiti su 2600 fra uffici e laboratori.

IEC conduce studi di efficacia e sicurezza, test in vitro, analisi sensoriali e inchieste di soddisfazione nei settori della cosmetica, della cura del corpo e dell’igiene, viene spiegato nella nota.

L’ok definitivo all’acquisizione dipende dalle usuali procedure, fra le quali una consultazioni con i dipendenti di IEC in Francia.