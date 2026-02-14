SG e TG: nella notte numerosi incidenti causati dall’alcol

Keystone-SDA

Notte di incidenti stradali nella Svizzera orientale, provocati da automobilisti non atti alla guida. Un pedone turgoviese, un automobilista di Weinfelden (TG) e un conducente di monopattino elettrico sangallese hanno riportato lievi ferite.

(Keystone-ATS) Il primo, riporta la polizia cantonale turgoviese, stava attraversando la strada a Bottighofen (TG) sulle strisce pedonali, quando è stato centrato da una 58enne. Il 19enne pedone è rimasto leggermente ferito e si è recato autonomamente in ospedale. Alla donna è stato rilevato un tasso di alcol di 0,98 milligrammi per litro di sangue e le è stata ritirata la licenza di guida.

Nel corso della notte a Weinfelden un 47enne ha urtato un’auto parcheggiata e una vetrina, prima di schiantarsi contro un cartellone pubblicitario e un lampione. La polizia lo ha valutato non abile alla guida e gli ha ritirato la patente, ordinando pure un esame del sangue e delle urine. A causa delle lievi ferite riportate il conducente è stato trasportato in ospedale.

Sull’autostrada A1 in territorio di Henau (SG), un 37enne ha urtato più volte il guardrail, prima di fermarsi nella corsia di sorpasso, illeso. Anche lui è però stato valutato inabile alla guida e ha dovuto consegnare la patente alla pattuglia accorsa sul posto, oltre che a sottoporsi a un esame del sangue e delle urini.

Già nel corso del pomeriggio a Staad (SG), un 67enne a bordo di un monopattino elettrico si era scontrato con l’automobile di una 23enne. L’uomo è di conseguenza caduto ferendosi in maniera non chiara. Ciò che è certo che nel suo sangue la polizia ha rilevato 0,5 milligrammi di alcol per litro.