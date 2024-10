SG: uccisi due giovani lupi

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte della Confederazione, i guardiacaccia di San Gallo hanno abbattuto lo scorso fine settimana due giovani lupi nei pressi del confine col Canton Glarona.

Il branco di cui facevano parte ha attaccato e ucciso diverse pecore situate in vari alpeggi, stando alle autorità cantonali, secondo cui la regolazione di questo gruppo è conclusa per quest’anno.

La regolazione del branco della Calanda, in collaborazione con le autorità dei Grigioni, è tutt’ora in corso. Dopo aver ottenuto il benestare di Berna, anche in questo caso dovranno essere eliminati due giovani esemplari. A fine settembre, le autorità sangallesi avevano già ucciso nel Toggenburgo tre animali.