SG: scontro auto-moto, centauro gravemente ferito

Keystone-SDA

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto venerdì sul mezzogiorno a Ennetbühl (SG). Il 59enne si è scontrato con un'auto mentre tentava di sorpassare una colonna di veicoli che procedeva a velocità ridotta.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il centauro è stato preso in consegna da un elicottero della Rega e ricoverato. Il conducente di 38enne, con ferite lievi, è stato invece portato in ospedale con un’ambulanza. I danni materiali ammontano a circa 30 mila franchi.