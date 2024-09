SG: Rapperswil-Jona approva rimessa per barche di Roger Federer

(Keystone-ATS) La città di Rapperswil-Jona (SG) ha concesso l’autorizzazione per la costruzione di una nuova rimessa per barche con molo nella proprietà di Roger Federer in riva al Lago di Zurigo.

Le obiezioni pendenti sono state respinte dal municipio e dalle autorità cantonali competenti.

La domanda dell’ex asso del tennis è stata esaminata e approvata dalle autorità, ha scritto oggi in una nota la città di Rapperswil-Jona. “Nella sua ultima seduta, il municipio ha quindi potuto concedere l’autorizzazione allo smantellamento della rimessa per barche esistente e alla costruzione di una nuova”.

La decisione non è ancora passata in giudicato. Gli oppositori hanno 14 giorni di tempo per presentare un ricorso presso il Dipartimento per l’edilizia e l’ambiente del Canton San Gallo. Il progetto previsto per la costruzione di una nuova rimessa per le barche ha dato il via a un totale di quattro procedure.

Nel 2019 si era appreso che Roger Federer avesse acquistato un terreno di quasi 18’000 metri quadrati con accesso diretto alla baia di Kemprate, a Rapperswil-Jona. Attualmente sono in costruzione sei edifici sull’appezzamento che si affaccia direttamente sul lago di Zurigo. Diverse obiezioni, vecchi piani direttori, un contenzioso sul sentiero del lago e la pandemia hanno ritardato più volte la costruzione.

Uno degli oppositori della rimessa per barche era l’associazione Rives Publiques. Si batte per il libero accesso alle rive del lago e ai corsi d’acqua in tutta la Svizzera. La sua opposizione è però stata ritirata proprio perché l’organizzazione romanda non figura nella lista delle associazioni che hanno diritto di ricorso in base a una ordinanza della Confederazione.