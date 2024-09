SG: la polizia cantonale ha una nuova comandante

(Keystone-ATS) Il governo sangallese ha nominato Barbara Reifler quale nuova comandante della polizia cantonale. La 47enne succede a Bruno Zanga, che è andato anticipatamente in pensione.

Dal 2020 Barbara Reifler dirige l’Ufficio per l’esecuzione delle pene e delle misure del Canton San Gallo. Il prossimo primo dicembre subentrerà al comandante ad interim, Christian Aldrey, che ha assunto temporaneamente l’incarico la scorsa primavera in seguito al pensionamento anticipato di Zanga.

Dopo aver completato la formazione commerciale di base, la nuova comandante si è diplomata alla scuola di polizia nel canton Turgovia. Tra il 1988 e il 2007 ha lavorato come agente nei cantoni di Turgovia e Lucerna. In parallelo alla sua attività professionale ha completato la scuola di maturità per adulti e poi ha studiato legge all’Università di Lucerna.

In seguito, Reifler ha lavorato presso la procura pubblica di Zugo e ha diretto per dodici anni la magistratura dei minorenni nel canton Turgovia.