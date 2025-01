SG: fuga di due panda rosse dallo zoo di Gossau

Keystone-SDA

Un'evasione del tutto singolare si è verificata presso il Walter Zoo di Gossau (SG). Il 3 gennaio, infatti, è stata trovata vuota la gabbia di due panda rosse gemelle che sono fuggite dalla struttura. Fortunatamente sono state ritrovate sane e salve nei paraggi.

2 minuti

(Keystone-ATS) Un esame condotto sui due esemplari, nati nel 2021, ha rivelato che “non hanno riportato alcuna ferita in seguito alla loro avventura”, ha dichiarato a Keystone-ATS la portavoce dello zoo, Fabienne Grawehr.

I due animali sono panda rossi (Ailuridae), più piccoli dei più noti panda bianchi e neri. A differenza di questi ultimi, la loro pelliccia è rossastra e ricorda quella delle volpi. Inoltre il loro peso è di massimo sei chilogrammi. La specie si trova nella regione himalayana e nelle montagne più a est ed è considerata in pericolo critico di estinzione.

Ma come si è potuta verificare la fuga dalla struttura, ovviamente recintata? La colpa è stata imputata alle precipitazioni nevose, a causa delle quali si sono spezzati rami di alberi e cespugli permettendo ai panda di arrampicarsi e uscire dal perimetro dello zoo. Una delle panda è stata avvistata su un albero nelle vicinanze, ma l’altra si è avventurata oltre ed è stata recuperata in un bosco non distante dallo zoo.

Una cosa del genere non dovrebbe più accadere. In caso di una imminente nevicata “i cespugli e gli arbusti verranno liberati dalla neve prima che i due animali vengano rilasciati nel recinto esterno”, ha detto Grawehr. Il Walter Zoo ospita circa 900 animali di circa 100 specie.