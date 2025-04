SG: fiamme in un garage, quattro persone ferite in modo leggero

Keystone-SDA

Quattro persone sono rimaste ferite in modo leggero in un incendio divampato stamane in un garage seminterrato di una casa plurifamiliare di Buchs, nel canton San Gallo.

1 minuto

(Keystone-ATS) Stando a quanto indicato dalla polizia cantonale l’allarme è stato dato alle 06.30: una pattuglia giunta sul posto ha rapidamente sfollato l’immobile, mettendo in salvo undici persone. Sono poi intervenuti i pompieri.

A causa del fumo gli appartamenti non sono al momento più abitabili. L’origine del sinistro non è ancora nota.