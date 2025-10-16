SG: due bimbi travolti e feriti da vitelli alla fiera agricola Olma

Tre vitelli sono fuggiti ieri dal loro recinto della fiera agricola Olma di San Gallo, provocando il ferimento di due bambini. Secondo quanto riferito questa mattina dalla polizia cittadina, un bovino è stato successivamente abbattuto per motivi di sicurezza.

(Keystone-ATS) L’allarme è scattato poco dopo le 15:00, quando gli animali sono riusciti a sgattaiolare dal loro perimetro, travolgendo diverse persone. Una bimba di due anni è rimasta ferita a un piede mentre un bambino di sei ha riportato lesioni al labbro.

Uno dei vitelli è stato catturato poco dopo grazie all’intervento della polizia e del proprietario. Un secondo bovino invece è stato fermato solo verso le 18:00, mentre il terzo, ritenuto ormai troppo aggressivo e pericoloso, è stato abbattuto da un guardiacaccia in accordo con il padrone. La polizia sta indagando sulle cause della fuga.