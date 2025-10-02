La televisione svizzera per l’Italia

SG: corpo donna ripescato dal Bodanico, è omicidio intenzionale

Il Ministero pubblico sangallese ha aperto una inchiesta per omicidio intenzionale nei confronti di un 49enne nigeriano la cui moglie 42enne, anch'essa nigeriana, era stata trovata senza vita nel Lago bodanico nei pressi del porto turistico di Rorschach (SG).

(Keystone-ATS) A inizio settembre la polizia cantonale aveva lanciato un appello a testimoni. In quell’occasione era stato reso noto che la donna aveva depositato la sua borsa di plastica tra due tronchi su un prato, prima di andare a nuotare. Al momento del ritrovamento indossava pinne e occhialini da sub.

Le indagini proseguono, indica la procura in un comunicato. L’uomo si trova in carcere preventivo. Per il momento non vengono fornite ulteriori informazioni.

