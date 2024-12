SG: centenaria Badhütte di Rorschach distrutta dalle fiamme

Keystone-SDA

La centenaria Badhütte di Rorschach (SG), bagno pubblico costruito su una palafitta sulla riva svizzera del lago di Costanza, è stata distrutta da un incendio questa mattina presto. Per le autorità si tratta di una "perdita enorme".

(Keystone-ATS) La segnalazione è scattata alla centrale di emergenza cantonale alle 3.30: quando le prime forze di intervento sono giunte sul posto la struttura era completamente avvolta dalle fiamme, indica una nota della polizia cantonale sangallese, aggiungendo che nessuno è rimasto ferito.

Lo spegnimento dell’incendio non è stato facile e si è protratto fino al pomeriggio. I pompieri, mobilitati in gran numero, hanno dovuto allestire una piattaforma galleggiante.

I vigili del fuoco sono riusciti a contenere il rogo, ma la Badhütte ha subito danni totali, viene precisato. L’edificio è stato messo in sicurezza per consentire agli esperti di entrare per determinare le cause dell’incendio, ha dichiarato un portavoce della polizia a Keystone-ATS.

Mentre non si sa ancora se ci sia un legame tra i lavori di ristrutturazione del tetto e l’incendio, un’inchiesta è stata avviata dagli inquirenti. La polizia cantonale è alla ricerca di eventuali testimoni.

Prevista la ricostruzione

Intanto, il sindaco di Rorschach, Robert Raths (PLR), ha dichiarato che questo edificio unico sarà ricostruito. Si tratta di un complesso originale, tipico dell’architettura degli anni Venti del secolo scorso, un misto di legno e tecniche moderne, definito “esemplare” e posto nell’inventario dei monumenti storici da tutelare.

Ospitava due piscine coperte e, con il suo vasto tetto, era un punto di riferimento molto amato nella regione. Si tratta di “una perdita enorme e irreparabile”, ha deplorato.