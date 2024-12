SG: casa in fiamme a Degersheim, tutti salvi

Keystone-SDA

Una casa è stata colpita da un incendio la scorsa notte a Degersheim (SG). Una donna che si trovava nel suo appartamento al momento del sinistro ha potuto lasciare lo stabile per tempo e nessuno è rimasto ferito.

(Keystone-ATS) Altri abitanti dell’immobile erano assenti quanto il rogo è divampato. Le cause delle fiamme non sono ancora state chiarite e la polizia cantonale ha aperto un’inchiesta. I danni provocati sono stimati in diverse centinaia di migliaia di franchi, si legge in un comunicato della polizia sangallese.