SG: automobilista sotto influsso alcool sorpassa polizia a 191 km/h

Keystone-SDA

Un automobilista di 22 anni sotto l'influsso dell'alcool ha sorpassato una pattuglia della polizia a velocità molto elevata la scorsa notte sull'autostrada A3 nei pressi di Benken, nel Canton San Gallo.

1 minuto

(Keystone-ATS) La pattuglia lo ha seguito e ha misurato una velocità di 191 chilometri all’ora.

Il 22enne è stato poi fermato per un controllo, ha indicato oggi la polizia cantonale sangallese. Il cittadino, di nazionalità ungherese e residente nel Canton Glarona, è stato giudicato inabile alla guida. Gli sono stati prelevati campioni di sangue e urina e gli è stata ritirata la patente.

L’uomo dovrà rispondere di una velocità di 175 km/h al netto della tolleranza prevista dalla legge, ha precisato l’ufficio stampa della polizia cantonale all’agenzia Keystone-ATS. La procura deciderà se condannarlo e l’ammontare della multa.

Giovane in moto senza casco

Sempre la scorsa notte, a Staad (SG), la polizia ha individuato un motociclista senza casco su una moto senza targa. Il centauro ha inizialmente ignorato il segnale di fermarsi della polizia e si è sottratto al controllo. Successivamente ha, però, fermato la motocicletta. Si trattava di un diciassettenne che guidava senza patente. Dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla Magistratura dei minorenni.