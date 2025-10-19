SG: 335’000 persone alla Olma

Keystone-SDA

Circa 335'000 hanno assistito alla 82esima edizione della Olma. Gli organizzatori hanno stilato un bilancio positivo della storica fiera agricola sangallese.

(Keystone-ATS) Oltre 640 espositori hanno presentato i loro prodotti e servizi, si legge in un comunicato odierno degli organizzatori. Il cantone ospite quest’anno era il Vallese, che ha presentato le sue caratteristiche su una superficie espositiva di 1000 metri quadrati.

A livello di sicurezza il bilancio è globalmente positivo, nonostante l’episodio di tre vitelli scappati da un recinto, che hanno provocato il ferimento di due bambini. Uno dei tre animali ha dovuto essere soppresso.

A parte questo, non si sono riscontrati gravi problemi. La polizia cittadina sangallese ha dal canto suo comunicato che il numero di interventi è rimasto stabile, con otto fermi per atteggiamenti aggressivi e nove liti che sono sfociate in contatti fisici.

La prossima edizione si svolgerà dall’8 al 18 ottobre 2026 e il cantone ospite sarà Svitto.